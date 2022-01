Servidores inativos de Caxias devem realizar recadastramento anual | Duque de Caxias | O Dia

Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/01/2022 15:26

Duque de Caxias - O IPMDC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duque de Caxias) informa que os aposentados e pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal deverão realizar o recadastramento anual obrigatório, de forma presencial ou online, por meio do WhatsApp, dentro do mês de aniversário do servidor inativo, com início na próxima segunda-feira, dia 10/01. O IPMDC esclarece também que os funcionários que fazem aniversário neste mês de janeiro, excepcionalmente, terão até o dia 10/02 para efetuar o recadastramento. Quem não fizer o procedimento poderá ter o pagamento do benefício suspenso.

Será necessária a apresentação da seguinte documentação: Documento de identificação com foto, válido em todo o território nacional; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF; Comprovante de residência em nome do aposentado, emitido nos últimos 90 dias, conta de luz, água, telefone, gás, condomínio, faturas em geral; Número do PIS-PASEP; Documento de identidade ou certidão de nascimento e CPF dos dependentes (filhos menores de 21 anos, tutelados, curatelados ou menores sob guarda) caso haja e Certidão de casamento ou nascimento, em caso de união estável, atualizada e emitida em até 90 (noventa) dias da data de recadastramento para os pensionistas.

Já no caso dos aposentados ou pensionistas residentes no Estado do Rio de Janeiro com comprovada mobilidade reduzida que impeça a sua locomoção, em situação de internação hospitalar ou que não tenha discernimento para praticar atos da vida civil atestada por documento médico ou termo de curatela, será aceito o recadastramento por procuração, mediante instrumento público lavrado em cartório, com poderes específicos para representação junto a repartições públicas municipais, incluindo autarquias, com prazo de validade de no máximo 12 meses, anteriores à data de sua apresentação.