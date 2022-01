Internos da Fazenda Paraíso realizam colheita em horta hidropônica - Divulgação

Publicado 09/01/2022 15:59

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis participou da primeira colheita de verduras cultivadas na horta hidropônica implantada no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos "Fazenda Paraíso", na área rural do Distrito de Xerém.

"Hoje, estamos colhendo as primeiras verduras, como alface, agrião, coentro, rúcula e outras, que vão somar no cardápio nutricional das refeições dos nossos internos e também para escolas e hospitais da rede municipal. A Fazenda Paraíso não só vai dar oportunidade de recuperação para esses dependentes, mas também irá ensiná-los a cultivar os alimentos, aprenderem uma profissão, através da parceria com a FUNDEC. Nossa expectativa é de que eles saiam daqui transformados e com novas perspectivas na vida", declarou Washington Reis.



Neste primeiro cultivo, a previsão é de que a colheita renda 500 pés de alface, entre outras hortaliças, que serão distribuídas para as cozinhas das unidades hospitalares e escolas da rede municipal.

A Fazenda Paraíso conta com alojamentos, oficinas, criadouros de peixes, de gados, aves, fábricas de caderno, hortas, cursos profissionalizantes e muito mais. O projeto é inspirado em outros modelos de sucesso do Brasil e do exterior, como a Fazenda Esperança, da Igreja Católica; e o Instituto Carisma, em Medelín, na Colômbia.

O Centro de Recuperação de Dependentes Químicos é uma realização da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, e já atende pessoas de todo o Estado do Rio de Janeiro e também de outras regiões da Federação.