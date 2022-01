Semana da Saúde ocorre na próxima semana em Duque de Caxias - Divulgação

Semana da Saúde ocorre na próxima semana em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 10/01/2022 11:22

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove de segunda (10) a sexta-feira (14/12), vacinação de todas as doses da Covid-19, com destaque para o reforço da vacina Janssen para quem recebeu a dose única no prazo de dois meses ou mais.

Durante toda a semana, o município estará aplicando a dose de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose); da primeira dose (para pessoas acima de 12 anos), segunda dose de Pfizer antecipada (para aqueles que estão completando 21 dias da primeira dose), segunda dose para os faltosos de todas as vacinas e terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais com prazo de 4 meses de recebimento da segunda dose. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos).



A vacinação acontece das 8h às 13h, nas seguintes unidades: Hospital Municipal Duque - CMSDC - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém. A vacinação contra a Covid-19 também acontece nas unidades da rede de Atenção Básica do município (UBS e ESF).

Além dessas unidades, o reforço da vacina Janssen também estará disponível na UBS José Camilo - UBS Barão do Amapá - UBS Sarapuí - UBS Antônio Granja - ESF Parque Esperança - ESF Beira Mar - ESF Jardim Gramacho 1, 2, 3 e 5 - ESF Jardim Anhangá.



Gestantes, Puérperas e Lactantes

A vacinação com primeira, segunda e terceira (para quem completou 5 meses da segunda dose) para gestantes, puérperas e lactantes, continua no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém . As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As Lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação (segunda dose) e documento de identificação com CPF e foto.



Testagem continua



A Secretaria Municipal de Saúde também está disponibilizando para a população o teste rápido antígeno Covid-19, de segunda (10) a sexta-feira (14), das 8h às 12h, nas unidades de saúde da rede de Atenção Básica do município. A administração municipal ressalta que a testagem é recomendada para aqueles que tiveram contato recente com casos positivos de Covid-19 ou apresentem sinais respiratórios agudos ou, pelo menos, dois dos sintomas listados, façam o teste rápido: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e distúrbios olfativos ou degustativos.



Confira a lista das unidades de Atenção Básica que estão fazendo o teste rápido para a COVID-19 em Duque de Caxias, no decorrer da semana, das 8h às 13h:

1º DISTRITO

ESF Beira Mar l e ll

ESF Parque Felicidade l e ll

ESF Dois Irmãos

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V

ESF Jardim Gramacho lV

ESF Trevo das Missões l, ll e lll

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll

ESF Gramacho l, ll e lll

ESF Carlos Roberto Zagari Koeler l e ll

ESF Otacílio da Silva l e ll

ESF Mangueirinha

ESF Calundu l, ll, lll e lV

ESF Vila São Luiz

UBS José de Freitas

UBS Alaíde Cunha / ESF Vila Leopoldina / ESF Copacabana



2º DISTRITO

ESF Cidade dos Meninos

ESF Parque Comercial

ESF Parque Esperança l, ll e lll

ESF Pilar l e ll

ESF Pilar lll, lV e V

ESF São Bento l e ll

ESF Vila Urussaí

ESF Cangulo l, ll, lll e lV

UBS Antonio Granja

UBS José Camilo / USF Parque Chuno



3º DISTRITO

ESF Barro Branco

ESF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll

ESF Imbariê

ESF Jardim Anhangá l, ll, lll e lV

ESF Nova Campina l, ll, lll e lV

ESF Parada Angélica l, ll e lll

ESF Parque Eldorado l, ll e lll

ESF Santa Lúcia l e ll

ESF Taquara l e ll

ESF Parada Morabi l e ll



4º DISTRITO

ESF Jardim Olimpo

ESF Santo Antônio da Serra

UBS Barão do Amapá

UBS Vila Canaã



A vacinação da Gripe Influenza também segue nesta segunda-feira (10/01), das 8h às 13h, nas seguintes unidades: Hospital Municipal Duque - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.