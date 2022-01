Espaço para empreendedores em Caxias foca no mundo digital - Divulgação

Espaço para empreendedores em Caxias foca no mundo digital

Publicado 10/01/2022 13:17

Duque de Caxias - A pandemia do coronavírus ainda é uma realidade e vem impondo desafios, principalmente, aos empreendedores. A CASACRIA é um exemplo. O negócio nasceu em 2017 com a proposta de ser um coworking (espaço de negócios para empreendedores) na cidade de Duque de Caxias. Por causa da COVID-19, Estevão Alves, o cabeça pensante do negócio, resolveu apostar no modelo de negócio 100% digital.

“Eu tinha a expectativa de ir para um prédio muito maior, mas veio a pandemia e decidi me reinventar. Consegui formar um time novo (Carlos Roberto, Henrique Farofa) para se posicionar com uma grande novidade no mercado e, mesmo assim, seguir a proposta inicial da CASACRIA que é ajudar, conectar e potencializar negócios”, afirmou Estevão.



Com foco no mundo digital, a CASACRIA já está agenciando ações de marketing para mais de 200 influenciadores, além da criação de produtos digitais, os chamados infos produtos.



A CASACRIA oferece marketing digital, assessoria para influenciadores, gerenciamento de carreiras, promoções para negócios locais, e muito mais. Mais detalhes pelo telefone (21) 97310-6248 ou A CASACRIA oferece marketing digital, assessoria para influenciadores, gerenciamento de carreiras, promoções para negócios locais, e muito mais. Mais detalhes pelo telefone (21) 97310-6248 ou [email protected]