Defesa Civil de Caxias atua contra estragos da chuvaDivulgação

Publicado 10/01/2022 14:45

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, trabalha com equipes e maquinários nas ruas dos bairros mais afetados pelas chuvas do último fim de semana para limpeza das redes de escoamento de água. Os funcionários atuam especialmente na Vila Urussaí, que teve algumas ruas alagadas devido ao transbordamento do Rio Saracuruna. A administração municipal lembra que o rio recebe águas da Região Serrana, bastante afetada pelas fortes chuvas dos últimos dias. No momento, a cidade encontra-se em Estágio de Monitoramento devido à previsão de chuvas moderadas em pontos isolados.

Nas últimas 48 horas, a Defesa Civil registrou sete ocorrências, com queda de muro e deslizamento de barranco em Xerém, desabamento de muro nos bairros Jardim Primavera e Olavo Bilac, queda de árvore sobre residência no mesmo bairro e deslizamento de barreira no bairro Pilar, todas sem vítimas. Após as chuvas, 19 pessoas de cinco famílias residentes em áreas de risco abrigaram-se em casas de familiares em locais mais seguros.

Os bairros mais afetados durante as chuvas foram Vila Urussaí, Santa Cruz da Serra, Jardim Primavera, Pilar, Campos Elíseos, Vila Maria Helena, Centro, Marilândia e Nova Campinas. Os rios Calombé e Saracuruna, que recebem água da Região Serrana, transbordaram e estão baixando de nível. A prefeitura informou ainda que homens e máquinas vão continuar atuando esta semana nos pontos mais críticos das regiões afetadas pelos temporais.

A Defesa Civil pede aos moradores de áreas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associação de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000 230 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.