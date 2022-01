Caxias lança serviço de atendimento virtual na área da Saúde | Duque de Caxias | O Dia

O WhatsApp é um dos principais meios digitais de comunicação entre consumidores - Pixabay - Creative Commons

O WhatsApp é um dos principais meios digitais de comunicação entre consumidoresPixabay - Creative Commons

Publicado 11/01/2022 09:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está lançando o programa Saúde Online, uma iniciativa inédita no município que vai garantir um atendimento em saúde à distância, sem fila, sem deslocamento e sem aglomeração. A ideia é oferecer aos pacientes em casa, no trabalho, ou em qualquer outro lugar, o acesso a uma equipe de profissionais, evitando que as pessoas tenham que se deslocar até uma unidade de saúde, controlando a propagação da Covid-19, gripe, outros vírus e doenças que estão causando sobrecarga no sistema de saúde.

Para receber atendimento, o paciente deverá apenas acessar o WhatsApp, no número (21) 97299-4203. Através deste canal, poderá conversar com um profissional de saúde, explicar quais sintomas está apresentando e receber as devidas orientações. É importante destacar que o programa de consulta online é destinado para pessoas com qualquer tipo de sintoma leve, não só para quadros gripais, e que o mesmo não substitui o serviço de emergência presencial, especialmente para casos mais graves.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a iniciativa deve ajudar a reduzir a sobrecarga nas unidades. O objetivo é garantir o acesso aos serviços de saúde sem riscos. Nesse momento, em que se vive uma pandemia e em que os números de contaminados crescem a cada dia, quanto menos exposição na rua, melhor. Com o atendimento online o paciente se orienta, recebe os direcionamentos necessários, no conforto da sua casa, no trabalho ou onde ele estiver.

O atendimento será online e funcionará 24 horas por dia. O intuito é reduzir a procura pelas unidades de saúde de maneira presencial. As equipes do programa já estão sendo treinadas. Por se tratar de um projeto piloto e para garantir o maior controle da Secretaria de Saúde, a primeira fase do Saúde Online Duque de Caxias terá início em Xerém, no quarto distrito. Há previsão de expansão da iniciativa para outras regiões da cidade a medida em que o programa estiver consolidado.