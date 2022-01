Rede Caxias Criativa lança website - Divulgação

Rede Caxias Criativa lança websiteDivulgação

Publicado 12/01/2022 10:58

Duque de Caxias - A Rede Caxias Criativa, coletivo que reúne operadores culturais que desenvolvem atividades criativas no município de Duque de Caxias, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para oficinas online gratuitas. Podem participar todos os envolvidos em atividades criativas e culturais no município.



Estão sendo oferecidas cinco oficinas online, voltadas para a formação em Economia Criativa, programadas para as terças-feiras de janeiro e fevereiro de 2022, das 20h às 22h, nas seguintes datas: