Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das CriançasREPRODUçãO DE INTERNET

Publicado 12/01/2022 13:13

Duque de Caxias - A partir desta quinta-feira até domingo, dia 16, o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense, vai promover o Saldão de Verão com descontos em itens de vestuário, acessórios, artigos para o lar, eletrônicos e muito mais.

Além disso, o shopping preparou ativações especiais, como a presença de personagens Aqualoucos que irão interagir com o público. Haverá ainda uma vitrine especial que vai ajudar na escolha de looks incríveis com sugestões de roupas e acessórios remarcados no período de descontos.

Além das compras presenciais, o cliente também terá a opção de usar os canais digitais para escolher as melhores promoções, e receber em casa ou retirar no shopping, usando serviços como drive-thru e armários inteligentes.

No site do shopping (caxiasshopping.com.br/), a vitrine virtual estará repleta de indicações de ofertas imperdíveis e poderá ser acessada no em um ambiente rápido e intuitivo. Entre os produtos com desconto estão o roupão infantil, de R$79,99 por R$49,99, na Softmix; a calça pantacourt, de R$129,99 por R$69,99, na Zinzane; a mochila Hello Kitty, de R$119,99 por R$79,99, na Le Postiche; a sandália flatform, de R$159,90 por R$99,90, na Sonho dos Pés; o relógio Casio tradicional, de R$239,90 por R$ 197,91, e a pulseira banho de ouro, de R$99,90 por R$49,95, ambos na Flamboyant; o tênis Fila Racer for All, de R$249,99 por R$199,99, na World Tennis.