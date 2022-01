Bairros ficaram alagados em Caxias - Reprodução

Publicado 12/01/2022 15:36

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias divulgou um balanço da última chuva que caiu na cidade da Baixada Fluminense. Nas últimas 24 horas, a administração municipal registrou quatro ocorrências com queda de muro nos bairros Centenário e Gramacho, deslizamento de barreira no bairro Parque Muisa e desabamento de laje no bairro Vila Leopoldina. Todas as ocorrências sem vítimas. Os bairros mais afetados durante as chuvas do início da noite foram o Centro da cidade e os bairros Jardim Primavera, Pilar, Campos Elíseos e Saracuruna. Não foram registrados desalojados e desabrigados nesse período.

Por causa da previsão de diminuição de chuva na Região Metropolitana nas próximas horas, a cidade entrou em Estágio de Monitoramento, na tarde desta quarta-feira (12/01).

Sirenes foram acionadas



Durante as chuvas no início da noite de terça-feira, 11, a Defesa Civil acionou as 18 sirenes localizadas nos quatro distritos seguindo os protocolos de segurança para alertar moradores de áreas de risco. A Prefeitura informa ainda que a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil mobilizou homens e máquinas para limpeza das redes de escoamento de água dos bairros afetados. Vale ressaltar que as equipes da Prefeitura trabalham rotineiramente, durante todo o ano, com a manutenção das redes de escoamento, desassoreamento e limpeza de rios e canais da cidade para evitar problemas com enchentes e alagamentos. Desde 2017, já foram limpos mais de 300 quilômetros de rios e canais em todo o município.



A Defesa Civil pede aos moradores de áreas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associação de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.