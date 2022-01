Teste de Covid em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 12/01/2022 19:07 | Atualizado 12/01/2022 21:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou novos dados sobre a vacinação contra a Covid-19 no município. De acordo com a administração municipal, até o momento, 1 milhão e 220 mil doses já foram aplicadas no município da Baixada Fluminense. Mais de 522 mil caxienses tomaram as duas doses da vacina, o que representa 70% da população vacinável na cidade. Mas de 100 mil completaram o ciclo de vacinação com a aplicação da dose de reforço (terceira dose). A meta agora é alcançar as mais de 44 mil pessoas que ainda estão com a segunda dose pendente e aumentar o alcance de aplicação da dose de reforço.

Do dia 01 de janeiro até hoje, as unidades de saúde de Duque de Caxias atenderam também 17.873 casos de pacientes com síndromes gripais. Deste total, 14.270 passaram pela testagem rápida, resultando em 5.600 testes positivos para a Covid-19, representando quase 40% de taxa de positividade.



Com o surgimento das novas variantes, como a ômicron, a cidade enfrenta agora um novo desafio, em função do alto potencial de contágio da nova variante. Com a maioria da população vacinada, são muitos os casos de pessoas assintomáticos ou com sintomas leves da Covid. Para ajudar na identificação das pessoas infectadas e, consequentemente, no controle da doença, o município de Duque de Caxias está disponibilizando a testagem para a Covid-19 (teste rápido) nas unidades da Rede de Atenção Básica.

A orientação é de que todas as pessoas que apresentem sinais respiratórios agudos ou, pelo menos, dois dos sintomas listados, façam o teste rápido: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e distúrbios olfativos ou degustativos. A testagem também é recomendada para todos aqueles que tiveram contato recente com casos positivos de Covid-19. Em função do quantitativo de testes disponíveis, a Secretaria Municipal de Saúde está adotando a distribuição de senhas para organizar o atendimento e o acesso da população nas unidades de saúde relacionadas.



Confira a lista das unidades de Atenção Básica que estão fazendo o teste rápido para a Covid em Duque de Caxias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h:



1º DISTRITO

ESF Parque Felicidade l e ll

ESF Dois Irmãos

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V

ESF Trevo das Missões l, ll e lll

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll

ESF Gramacho l, ll e lll

ESF Carlos Roberto Zagari Koeler l e ll

ESF Otacílio da Silva l e ll

ESF Mangueirinha

ESF Calundu l, ll, lll e lV

ESF Vila São Luiz

UBS José de Freitas

UBS Alaíde Cunha / ESF Vila Leopoldina / ESF Copacabana



2º DISTRITO

ESF Cidade dos Meninos

ESF Parque Comercial

ESF Parque Esperança l, ll e lll

ESF Pilar l e ll

ESF Pilar lll, lV e V

ESF São Bento l e ll

ESF Vila Urussaí

ESF Cangulo l, ll, lll e lV

UBS Antonio Granja

UBS José Camilo / USF Parque Chuno



3º DISTRITO

ESF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll

ESF Imbariê

ESF Jardim Anhangá l, ll, lll e lV

ESF Nova Campina l, ll, lll e lV

ESF Parada Angélica l, ll e lll

ESF Parque Eldorado l, ll e lll

ESF Santa Lúcia l e ll

ESF Taquara l e ll

ESF Parada Morabi l e ll



4º DISTRITO

ESF Jardim Olimpo

ESF Santo Antônio da Serra

UBS Barão do Amapá

UBS Vila Canaã