Em Caxias, comunidade Vila Ideal recebe obra de rede de água - Divulgação

Em Caxias, comunidade Vila Ideal recebe obra de rede de águaDivulgação

Publicado 13/01/2022 10:04

Duque de Caxias - “Por muito tempo esperamos isso acontecer. Agora é realidade!’’, comemora Sheila Cristina, moradora há 47 anos da Vila Ideal, em Duque de Caxias, ao acompanhar as obras de implantação de rede de água na região. A ação faz parte do programa da concessionária chamado ‘Vem com a Gente’ (VCG), que promove a melhoria nos sistemas de água e esgoto e a regularização cadastral dos imóveis. Colaboradores do setor de Responsabilidade Social também acompanham as equipes operacionais, realizando ações de conscientização sobre o uso racional da água.



A comunidade vai ter acesso à água tratada com a construção de mais de quatro mil metros de novas redes, beneficiando diretamente 14 mil moradores. Para Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio, a intervenção proporcionará mais saúde para a população.

Em Caxias, comunidade Vila Ideal recebe obra de rede de água Divulgação

“Nós iniciamos a obra na rua Euclides Fonseca Chagas, e continuaremos com a extensão da rede em todas as ruas da Vila Ideal, porque entendemos que ter água encanada é o sonho das famílias. Essa será a comunidade modelo da nossa superintendência, um legado de ações positivas que proporcionarão mais qualidade de vida, dignidade e saúde”, completa.



A Águas do Rio tem o compromisso de levar água tratada para todos os moradores de sua área de atuação. As equipes estão nas ruas desde o primeiro dia de operação da concessionária para atingir a meta de universalizar o abastecimento de água em até 10 anos.