Rios e canais são limpos em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 13/01/2022 14:19

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias e a Secretaria de Estado do Ambiente continuam executando os programas de combate a enchentes no município, beneficiando milhares de moradores dos quatro distritos. O programa municipal iniciado em 2017 já limpou e desassoreou mais de 300 quilômetros de rios, canais e córregos. Além disso, o programa Limpa Rio, do Governo do Estado, iniciado no ano passado, já retirou mais de 200 mil metros cúbicos de sedimentos de diversos rios e canais do município.

Pela parceria firmada entre o prefeito Washington Reis e o governador Cláudio Castro, o programa já atuou na limpeza e no desassoreamento dos rios nos bairros São Bento, Pilar, Vila do Sapê, Saracuruna, Vila Canaã, Gramacho, Nova Campina, Parque Paulista, Vila Maria Helena, Jardim Olimpo, Jardim Anhangá, Santa Lúcia e Parque Estrela. Apesar das campanhas de conscientização da população, durante o serviço, ainda são retirados dos córregos objetos descartados por moradores, como sofás, fogões e até geladeiras, entre outros utensílios domésticos que dificultam o escoamento das águas nos períodos de chuvas fortes.

Este mês, os dois órgãos estão trabalhando na limpeza dos canais Vala Sete (Vila Maria Helena), Rio Negro (trecho de Imbariê), Farias (Saracuruna), Gaspar Ventura (Pantanal)) e Marilândia (Campos Elíseos).