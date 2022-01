Torta de Abacaxi com coco é novidade da Lecadô - Divulgação

Publicado 13/01/2022 15:35

Duque de Caxias - No ano em que celebra 40 anos de fundação, o Lecadô terá um cardápio especial ao longo dos meses que vai revisitar as receitas mais famosas de sua história. Começa em janeiro no Festival de Verão, que terá a Torta de Abacaxi com Coco como o grande destaque. A receita, que tem massa de baunilha, ganhou um recheio e cobertura ainda mais generosos de creme de doce de abacaxi. Um creme especial à base de leite e muitos floquinhos de coco dão o toque final nessa delícia. A torta estará disponível em todas as lojas do Lecadô na Baixada Fluminense em dois tamanhos: baby, por R$ 69,90 (serve 10 fatias) e tradicional R$ 94,90 (serve 20 fatias) até o dia 31 de janeiro.



Além dessa torta, outros sabores e produtos com coco estarão disponíveis para encomendas como o Rocambole de Abacaxi com Coco. O objetivo do cardápio especial é homenagear os clientes que construíram uma memória afetiva com as receitas do Lecadô.

“Temos clientes que compraram essa torta para seus filhos. Esses filhos já casaram e agora compram a torta para as festinhas de aniversário dos filhos deles. São várias gerações que experimentaram e elegeram essas receitas como as preferidas. Por isso, vamos destacá-las ao longo do ano com alguma novidade na receita”, explica Agata Lago, gerente de marketing do Lecadô



Além do cardápio especial, em 2022 o Lecadô terá uma série de ações para marcar os 40 anos da marca como o lançamento de um selo comemorativo, promoções para os clientes, campanhas de solidariedade e ações especiais para colaboradores e franqueados. O Lecadô conta com 42 lojas no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Petrópolis e Cabo Frio.



SERVIÇO: Cardápio Natalino Lecadô

Aceita: Cartões Visa e Master, Dinheiro. Não aceita cheque e nem tíquete.

Central de Vendas: T: (21) 3900-7228

Todos os endereços das lojas estão no site www.lecado.com.br/lojas



LOJAS LECADÔ:



DUQUE DE CAXIAS: Caxias Shopping: T: (21) 4112-1479. Calçadão de Caxias: T: (21) 3845-1427