Sesc promove atividades de verão em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 14/01/2022 09:35

Duque de Caxias - Depois de uma temporada no formato on-line, o evento Sesc Verão retoma o modelo presencial e estreia na Baixada Fluminense. Por meio do projeto, o Sesc RJ leva os serviços, atividades culturais e de lazer, como grandes shows de música e oficinas com ídolos do esporte nacional, às cidades de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita e Magé.



O projeto se estende até 20 de fevereiro, conforme programação no site do Sesc RJ (www.sescrio.org.br/programacao/categorias-projetos-especiais). Na Baixada Fluminense, as atividades serão realizadas nas unidades operacionais Sesc RJ de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti e nas vilas olímpicas de São João de Meriti e Mesquita.



“Como presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Duque de Caxias e Magé, gostaria de agradecer a parceria que vem sendo reforçada com o Sesc Duque de Caxias e com a Fecomércio RJ ao longo dos anos. É uma honra poder participar da ampliação da unidade Sesc/Duque de Caxias e da retomada de suas atividades, após dois anos de enfretamento de uma pandemia. Passamos por anos difíceis, nos quais se mostrou imperioso o afastamento social, porém, com muita determinação, estamos ultrapassando esse período. Para marcar a retomada das atividades, este ano, iremos receber o Projeto Sesc Verão em nossa cidade. Uma cidade que é uma das maiores cidades do Rio de Janeiro, uma das principais economias do nosso Estado, porém, com uma população extremamente carente, não só de recursos financeiros, mas de atividades que visem a promoção de educação e cultura. O Sesc é de todos! Sua atividade visa justamente a promoção social, através dos seus processos educativos e democráticos. O projeto trará música, teatro, oficinas, além de diversas atrações culturais e muito lazer à nossa população. E melhor: gratuitamente!”, pontua Alexandre Pereira de Souza Netto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Duque de Caxias e Magé.



Duque de Caxias

A cidade recebe atividades como aulão de alongamento (15/01 e 22/01 - 8h e 9h), aulão de hit (15/01 às 10h), aulão de step (22/01 às 10h) e Espaço Jogo (15/01 e 22/01 - 10h às 14h).



Data: de 15 de janeiro a 20 de fevereiro

Horário: 08h às 14h

Local: Sesc Duque de Caxias