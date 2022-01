Evento de pré-carnaval costuma acontecer na Praça da Bandeira, mais conhecida como a Praça do Trenzinho. - Carina Rocha

Publicado 14/01/2022 15:44

Duque de Caxias - A Braduc, Blocos de Rua e Associados de Duque de Caxias, após plenária, resolveu se posicionar a favor do cancelamento do Carnaval de rua na cidade da Baixada Fluminense. Em comunicado, assinado pelo presidente da instituição, Jailson Liberato dos Santos, a justificativa é o período pandêmico que "ainda persiste em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro e do Brasil".

O texto ainda afirma ser uma decisão triste, pelo segundo ano consecutivo, "principalmente, por afetar diretamente a cadeia produtiva do Carnaval e seus trabalhadores". A Braduc salienta ainda que a medida foi tomada em consonância com outras associações de blocos, como a Sebastiana.

