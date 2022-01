Caxias inicia projeto intercultural Brasil-China - Divulgação

Publicado 25/01/2022 16:23 | Atualizado 25/01/2022 16:24

Duque de Caxias - Os alunos da rede pública municipal de ensino deterão a oportunidade de aprender uma nova língua estrangeira e a cultura de um país. No próximo dia 07, a Prefeitura, através de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, dará início às aulas na modalidade intercultural no CIEP 097 Carlos Chagas - Brasil – China. Os estudantes da unidade aprenderão aSegundo a secretária municipal de Educação de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, a iniciativa faz parte de um projeto de gestão compartilhada entre a Prefeitura e o Governo do Estado e conta com a parceria da Fundação de Apoio à Escola, Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais ().“A unidade situada no bairro Sarapuí está se preparando para atender aos alunos do segundo segmento, do 6º ao 9º Ano de Escolaridade, pelo município, e o Ensino Médio Integral pela rede estadual. Além disso, temos ainda vagas para quem desejar se inscrever e aprender o Mandarim”, frisou a gestora.Duarte ressaltou também que os candidatos para o Ensino Médio que ainda não foram alocados na primeira fase poderão se inscrever, entre os dias 27 e 28/01, através do site do Estado, em www.matriculafacil.rj.gov.br