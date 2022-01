Blocos de Caxias se reúnem em evento - Divulgação

Publicado 25/01/2022 16:56

Duque de Caxias - A ACDUC (Associação Carnavalesca de Blocos de Duque de Caxias) promoveu a última “Embaixada”, encontro que reúne agremiações, na quadra do Bloco Carnavalesco Flor da Primavera, no bairro Jardim Primavera. Promovida pela entidade há 14 anos, o encontro serve para ajudar às agremiações do município a conseguirem recursos para realização de suas apresentações oficiais no município e nos desfiles da capital.



Participaram do evento, representantes dos blocos do China, Unidos de Nova Campinas, Império do Gramacho e Novo Horizontes. Durante o encontro, que atraiu um grande número de componentes, os sambistas discutiram com o presidente da ACDUC, Jeann Fernando da Silva Caxias, a realização das próximas “embaixadas” que começam no mês de julho com a participação de agremiações do Rio de Janeiro.

“Nossa ideia é fortalecer o Carnaval local em meio dessa turbulência que está sendo a pandemia”, destacou Jeann Caxias.