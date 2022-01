Conjunto Residencial em Xerém - Divulgação

Conjunto Residencial em XerémDivulgação

Publicado 25/01/2022 19:26

Duque de Caxias - Começam nesta quarta-feira (26), em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, as obras de recuperação do conjunto habitacional Salgado Filho. Com as melhorias obtidas junto ao Governo do Estado, pelo prefeito Washington Reis, serão beneficiadas cerca de 200 famílias que há décadas residem na Praça dos Blocos, como é conhecido o conjunto. Muitas dessas famílias são de antigos funcionários da FNM (Fábrica Nacional de Motores).

Às 8h, o prefeito Washington Reis, e o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grillo, estarão na Rua Altamira para acompanhar o início das obras que serão realizadas pala CEHAB - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro.

As melhorias são reivindicadas há muitos anos pelos moradores e, agora, irão se tornar realidade. Estão previstas a pintura interna e externa das edificações, impermeabilização, recuperação dos telhados, dos reservatórios de águas e das redes de esgoto sanitário.