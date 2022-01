Bairro Pilar, em Duque de Caxias, recebe nova interligação de rede de água - Divulgação

Bairro Pilar, em Duque de Caxias, recebe nova interligação de rede de águaDivulgação

Publicado 26/01/2022 14:00

Duque de Caxias - A Águas do Rio iniciou mais uma obra de interligação de rede de água, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, nesta semana. A região vem passando por melhorias no sistema de abastecimento, executadas pelos agentes do ‘Vem Com a Gente’ (VCG), programa social da concessionária. O objetivo é desenvolver um atendimento itinerante, verificando o estado da infraestrutura de água e esgoto existentes e a regularização desses sistemas. Os agentes também atualizam o cadastro dos clientes e promovem a inclusão dos moradores de baixa renda na tarifa social.



Através do programa, que começou pela rua Francisca Costa dos Santos, já foi implantado mais de um quilômetro de tubulação de água, o que beneficia seis ruas, contemplando cerca de 400 pessoas.

“Mais de 80 ligações foram executadas ao longo das últimas duas semanas na região, levando qualidade de vida para a população. Ao todo, o bairro vai receber quatro mil metros de rede e 389 ligações novas de água”, explica o coordenador do VCG, Paulo Ricardo Silva.



Renato de Jesus, lixador e morador do bairro há seis anos, está otimista com as obras.

“Acredito que nossa situação vai melhorar cem por cento. A obra vai ajudar muito a gente, vamos ter o conforto de ter água tratada chegando nas torneiras de casa”, comemora.



Além de proporcionar o abastecimento, a Águas do Rio promove a conscientização da importância de fazer o uso racional da água. Manter a torneira fechada ao escovar os dentes, fazer a barba e ao ensaboar a louça, tomar banhos curtos e verificar possíveis vazamentos internos são algumas medidas para evitar desperdício e preservar esse bem essencial para a vida.