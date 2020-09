Modelo e influenciadora mineira faz sucesso nas redes sociais

Não faz muito tempo que Sarah Santos está nas redes, mas já conta com quase 130 mil seguidores no Instagram. São pessoas e empresas que acompanham o dia a dia da blogueira do segmento de moda, beleza e lifestyle.



Com seu trabalho de marketing digital, a influencer contabiliza parcerias fixas com duas mil empresas e pessoas físicas em todo Brasil, e ainda com um faturamento de R$ 200 mil.



Mas para chegar a esse patamar, Sarah focou em planejamento e estratégia para poder atingir o maior número de pessoas.



“Além do investimento em marketing digital ser em geral mais em conta do que a mídia tradicional, é direcionado, assertivo e tem ferramentas de controle, gestão e acompanhamento de resultados muito mais transparentes e dinâmicas. Através do investimento no digital você dialoga quase que diretamente com o seu público alvo e tem melhores resultados, dando a conhecer da sua marca e do que você oferece da melhor maneira possível, além de fortalecer sua autoridade digital”, explica.



Mas a digital influencer destaca que é preciso dedicação para conseguir sucesso nesse seguimento, já são muitas pessoas investindo e buscando um lugar ao sol nas redes sociais. Ela ressalta que é fundamental produzir conteúdo de qualidade e saber quem se quer atingir com aquele material.



“É muito importante sempre trazer para os seus seguidores conteúdo e dicas de qualidade, que estejam relacionados com a sua área de atuação e o nicho de mercado que os seus seguidores esperam de você. Isto fortalece a sua autoridade digital e torna você uma referência”, alerta.



Sarah acrescenta ainda que não é fácil trabalhar com o marketing digital. “Só paro de trabalhar na hora que vou dormir. Não tenho dia nem hora para trabalhar, é a todo momento”, destaca.