Grupo Fleury tem 30 vagas para Técnicos e Assistentes de Coleta na capital fluminense Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 11:46 | Atualizado 11/03/2021 11:48

Rio - O Grupo Fleury, detentor das marcas Clínica Felippe Mattoso, Labs a+ e LAFE, tem 30 vagas para Técnicos e Assistentes de Coleta na capital fluminense. Os interessados devem se cadastrar pela internet. Segundo a empresa, o regime de contratação é CLT.

No total, o Grupo Fleury tem 500 vagas abertas em diferentes locais onde atua. A companhia está em busca de profissionais no Rio de Janeiro e também em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Maranhão, além do Distrito Federal.