As aulas têm quatro horas de duração, abordando temas como metas financeiras pessoais e do negócio Prefeitura de Duque de Caxias / Divulgação

Para desenvolver habilidades de gestão financeira empreendedora entre as mulheres de todo o Brasil, o programa #ElaFazHistória, do Facebook, em parceria com a Aliança Empreendedora, promove o curso virtual e gratuito "Educação Financeira para Mulheres Empreendedoras". As aulas têm quatro horas de duração, abordando temas como metas financeiras pessoais e do negócio, gestão de saídas e entradas do empreendimento, criação de relatórios a partir dos lucros, custos do negócio e quando e como buscar um financiamento.



O curso é um dos que estão disponíveis no Portal Progredir, iniciativa do Governo Federal para promover autonomia, por meio da geração de emprego e renda, das famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do Bolsa Família. Reunindo qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho, o plano tem o objetivo de contribuir para fortalecer as capacidades individuais e gerar independência socioeconômica.



Ao todo, são 11 videoaulas com os seguintes temas: metas financeiras, saúde financeira pessoal, saúde financeira do negócio, registros financeiros, relatórios financeiros, custos fixos e variáveis e ponto de equilíbrio, precificação, plano de negócios, financiamento do negócio, serviços financeiros digitais e gestão de crise.



Para participar, é necessário ter ao menos o Ensino Médio (2° Grau) concluído. As inscrições deverão ser realizadas dentro do Portal Progredir. Em seguida, o usuário será redirecionado à plataforma dos parceiros.