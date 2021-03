Interessados em participar do edital poderão se inscrever até as 18h do dia 12 de abril de 2021 Divulgação

24/03/2021

Rio - Negócios de impacto social e iniciativas socioculturais vão receber um investimento de mais de meio milhão de reais para conduzir projetos culturais no estado do Rio. A iniciativa faz parte do Vamos.Rio, programa de aceleração de ONGs e startups sociais fluminenses que abriu inscrições para os interessados em participar do seu edital. Além do apoio financeiro, está prevista a realização de sessões de mentoria e capacitação remota para as propostas que tenham como objetivo transformar a sociedade por meio da cultura.

Interessados em participar do edital poderão se inscrever até as 18h do dia 12 de abril de 2021, no site do Instituto Ekloos (www.ekloos.org/vamosrio). Serão selecionadas até 20 iniciativas que poderão receber uma premiação total de até R$ 540 mil. Este valor será dividido entre as organizações melhor avaliadas por uma banca examinadora, durante o processo de aceleração.



A iniciativa é do Instituto Ekloos em parceria com o Instituto BAT Brasil, ex-Instituto Souza Cruz, que aproveita o lançamento do projeto para também anunciar sua mudança de nome. O Vamos.Rio é patrocinado pela BAT Brasil e Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

"O programa Vamos.Rio reflete o DNA do Instituto, que há mais de 20 anos fomenta o empreendedorismo jovem e agora passa a se chamar Instituto BAT Brasil. O projeto também fortalece a nossa missão, que é contribuir para a redução das desigualdades sociais, ao fomentar a aceleração de negócios culturais que contribuirão para a geração de renda e a recuperação socioeconômica do Estado do Rio de Janeiro", declara Delcio Sandi, presidente do Instituto BAT Brasil.



No Brasil, país que está em 7º lugar no ranking global de desigualdade social, é cada vez mais importante a atuação da sociedade civil para contribuir com a mudança social. Por outro lado, o país também carece de investimento social e 57% das startups de impacto, cujo objetivo principal é solucionar problemas sociais, encontram-se em estágios iniciais.



A presidente do Instituto Ekloos, Andréa Gomides, explica que o programa foi lançado com o objetivo fomentar e fortalecer negócios de impacto social, organizações da sociedade civil e/ou grupos da economia criativa para que possam se desenvolver, estruturar seus processos de gestão e ampliar o seu impacto social para além da própria atividade:



"Neste momento em que os empreendedores sociais ainda estão sofrendo com a pandemia, o apoio por meio de mentorias e recursos financeiros é de extrema importância para o desenvolvimento de novas iniciativas e para a implantação de inovações em projetos já existentes, contribuindo para a redução da desigualdade social", destaca Andréa Gomides.



Sobre o Programa



As inscrições estão abertas até 12/04 através do site www.ekloos.org/vamosrio.



Sobre o Instituto Ekloos



O Instituto Ekloos é uma aceleradora social que, ao longo de seus 13 anos de atuação, já capacitou mais de 6.000 empreendedores e acelerou mais de 600 ONGs e negócios de impacto social. Com um Programa de Aceleração baseado em metodologias próprias e diferenciadas, vêm trabalhando com iniciativas sociais de forma a profissionalizar a gestão, apoiar o desenvolvimento sustentável e estimular a inovação, possibilitando o aumento do impacto social que cada organização gera em seu território de atuação.



Sobre o Instituto BAT Brasil



Criado em julho de 2000, o Instituto BAT Brasil (ex- Instituto Souza Cruz) investe no empreendedorismo como ferramenta de autonomia e geração de renda para jovens que vivem no campo e na cidade. Inclusão, mobilidade social, educação e falta de oportunidades são desafios globais que demandam ações conjuntas. A partir da experiência acumulada em 20 anos de realizações, que beneficiaram mais de 2 milhões de pessoas, o Instituto BAT Brasil e seus parceiros institucionais contribuem para a transformação de vidas nas áreas onde atuam e cada vez mais acreditam na força de jovens e organizações, que serão a nova geração de empreendedores que irá transformar a realidade do Brasil.