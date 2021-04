Parceria com o Senai dá aos jovens oportunidade de realizar cursos de capacitação durante o contrato de aprendizagem. Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 12:31 | Atualizado 22/04/2021 12:40



Uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Rio e a Comlurb vai possibilitar que a companhia contrate, pelo Programa Jovem Aprendiz, 918 pessoas até 2022 - a maior cota já registrada no país. O ato simbólico da assinatura do Termo de Compromisso para a Regularização da Cota Legal de Aprendizagem entre a Comlurb, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Superintendência Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, aconteceu nesta terça-feira (20). A contratação será feita por grupos de alunos, que farão cursos de capacitação no Senai.

O Programa visa preparar jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social para o mercado de trabalho. Serão beneficiados adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo, em cumprimento de medidas socioeducativas ou no sistema prisional, em situação de acolhimento institucional, egressos do trabalho infantil, com deficiência, além de jovens e adolescentes estudantes da rede pública de ensino. Os primeiros 40 jovens foram contratados no mesmo dia do ato simbólico. Eles poderão optar entre três cursos: instalador hidráulico, padeiro e confeiteiro. A parceria com o Senai permite que os jovens recebam qualificação de até dois anos, dependendo do curso escolhido, com carga horária de quatro horas por dia.

O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, que trabalhou por muitos anos na área de Recursos Humanos, disse que lida com o programa Jovem Aprendiz de perto há bastante tempo.

“Fico muito feliz por poder gerar oportunidade para tanta gente, tantos jovens que têm como objetivo se reinserir na sociedade, ter oportunidade para mudar a vida. Tanto o poder público quanto as empresas privadas, além de suas obrigações estatutárias, têm obrigações morais de fazer mais pela sociedade e isso é um passo muito enobrecedor.”, afirmou. “Provavelmente para muitos desses jovens, nesse momento de pandemia, o Programa representa a única fonte de renda da família”, acrescentou Flávio Lopes.

Os jovens contratados ficam vinculados à Comlurb, recebendo salário e com carteira assinada enquanto fazem o curso, garantindo assim o primeiro registro de emprego, além da oportunidade de chegar ao mercado de trabalho com uma formação e mais chance de concorrer a uma vaga. A capacitação será expandida para outros municípios do estado, que conta com 28 unidades do Senai.

