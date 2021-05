Assaí Atacadista, em parceria com o Sebrae, promoverá mais três cursos gratuitos para apoiar micro e pequenos empreendedores Reprodução/Pexels

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 13:14

Rio - O Assaí Atacadista, em parceria com o Sebrae, promoverá mais três cursos gratuitos para apoiar micro e pequenos empreendedores do ramo alimentício de todo o Brasil. As capacitações “Descomplique – Para quem quer abrir um negócio”, “Descomplique – Para quem possui um micro ou pequeno negócio” e “Como vender mais pelas redes sociais” visam auxiliar quem deseja abrir ou alavancar o seu negócio e também para quem quer aumentar suas vendas na plataforma online.

Todos os cursos serão gratuitos, 100% online e ministrados nos meses de maio e junho, viabilizados pelo programa Academia Assaí Bons Negócios, por meio do Instituto GPA. Para participar, os interessados devem realizar sua inscrição no portal da Academia Assaí, por meio do link: https://www.academiaassai.com.br/

Confira abaixo o detalhamento de cada um dos cursos, assim como o seu período de inscrição e datas de treinamento:

* Descomplique – Para quem quer abrir um negócio

O curso visa auxiliar o micro ou pequeno empreendedor a tirar a sua ideia do papel e criar um modelo de negócios, além de oferecer conteúdo sobre planejamento e controle de finanças.

Período de inscrição: de 29/04 a 06/05, no portal da Academia Assaí.

Datas do treinamento: de 10/05 a 14/05.

* Descomplique – Para quem possui um micro ou pequeno negócio

O treinamento busca orientar de forma descomplicada os pequenos empreendedores a alavancar o seu negócio, por meio de estratégias e ferramentas para atendimento, relacionamento e fidelização do cliente, inovação e divulgação.

Período de inscrição: de 10/05 a 20/05, no portal da Academia Assaí.

Datas do treinamento: de 24/05 a 28/05.

* Como vender mais pelas redes sociais

A capacitação tem como objetivo apresentar as principais ferramentas de venda online e ensinar, de forma prática, como utilizá-las.

Período de inscrição: de 31/05 a 10/06, no portal da Academia Assaí.

Datas do treinamento: 14/06 a 18/06.