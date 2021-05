Por O Dia

Publicado 10/05/2021 13:35 | Atualizado 10/05/2021 14:30

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) ampliou a captação de vagas e está disponibilizando 356 oportunidades de trabalho, anunciou na última sexta-feira (7). Além disso, a Comunidade Católica Gerando Vidas também informou, nesta segunda-feira (10), a disponibilidade de 133 postos de trabalho. As vagas são direcionadas a diversas áreas de atuação e a diferentes níveis de escolaridade e somam, ao todo, 489 oportunidades abertas no estado.

Para concorrer às vagas da SMTE, é preciso estar cadastrado no banco de dados da Secretaria. Para fazer o cadastro, é preciso enviar currículo para o [email protected] No caso dos candidatos às vagas para PCD, o e-mail é o [email protected] O encaminhamento é feito de acordo com o perfil das vagas e as exigências feitas pelas empresas.