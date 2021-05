Mercadorias vindas de indústrias sofrem inflação durante a pandemia do novo coronavírus Divulgação

Por Larissa Soares*

Publicado 15/05/2021 08:00

Há mais de um ano, o mercado de trabalho brasileiro enfrenta com a escassez de vagas por conta da pandemia do coronavírus. Conhecido entre os especialistas como o melhor período para ofertas de estágio, o primeiro trimestre não abriu tantas possibilidades para os estudantes que pretendem ingressar na carreira profissional. Entretanto, aos poucos, empresas começam abrir seus programas de estágio. Para isso, especialistas prepararam dicas e indicam como se preparar para as entrevistas de estágio.

De acordo com Lucia Madeira, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do RJ (ABRH-RJ), a qualificação faz toda diferença para os jovens de 2021. Por isso, não vale ficar parado. “É uma ótima hora para aprimorar os estudos ou procurar um curso de qualificação para complementar o currículo. Lembre-se que a educação formal é a base para qualquer profissional. A orientação é sempre buscar cursos profissionalizantes. O SESI e Senac oferecem várias opções, que também há vários cursos gratuitos”, completou.



Com mais qualificação e um currículo forrado de cursos, no caso de quem não tem experiência profissional, o estudante pode sair na frente para disputar a vaga de estágio. Segundo Hugo Capobianco, especialista em Carreira na LHH, o tempo dentro de casa não deve ser de desculpa.

"Um bom currículo deve ser bem elaborado sempre, mesmo em tempos pandêmicos, econômicos, políticos ou sociais. A pessoa precisa saber considerar pontos importantes em seu currículo para ficar à frente dos seus concorrentes", disse.



Capabianco apontou algumas informações necessárias na hora de avaliar um bom candidato. “Mostrar exatamente como o estudante deseja ser visto pela empresa. A estética do currículo é adequada? Precisa parecer profissional e não uma simples folha. Avaliar se as informações sobre o aluno são relevantes para o contratante e resumir as qualificações de forma que o recrutador saiba de imediato o seu valor”, explicou.



De acordo com especialistas, as empresas estão mais atentas aos aspectos comportamentais dos funcionários. Além de atividades extra curriculares, trabalhos voluntários são muito bem vistos em avaliações gerais. Cada empresa tem sua particularidade, entretanto, comprometimento e dedicação está sempre atrelado aos pré-requisitos.

Como melhorar sua entrevista



Com o distanciamento social, o mercado está cada vez mais remoto e os processos seletivos mantêm no ambiente online. Para passar uma boa impressão, O DIA separou junto aos especialistas algumas dicas para um bom desempenho mesmo que a distância.



O primeiro ponto é escolher um ambiente adequado, evitando assim cenários que possam distrair o entrevistador e locais com muito barulho. "Diante disso, na entrevista, o estudante deve se atentar em manter os olhares focados na câmera. O gestor pode perceber a distração e ver que talvez o estudante faça pouco caso para aquela vaga de estágio", indica Capabianco.



Além disso, a iluminação também é importante. Assim, o estudante deve preferir a luz de frente, evitando janelas ou claridade que venha por trás. "Na entrevista, o candidato deve transmitir uma postura confortável diante da câmera, para que fique à vontade", pontua Capabianco.



O estudante deve ter em mente para se preparar para responder perguntas pessoais, sobre gostos e afinidades, além da formação, interesses e competências.



"O estudante deve treinar antes da entrevista, utilizando a técnica do 'espelho'. Falar com a própria pessoa, sobre as conquistas e realizações, além dos objetivos profissionais", finaliza Capabianco.



Programas de estágio disponíveis

A PepsiCo abre programa de estágio com 50% de vagas para pessoas negras e mulheres. Vagas para as áreas de Marketing, Vendas, Operações, Finanças, Jurídico, Recursos Humanos e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em oito localidades do país: São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Sorocaba (SP), Itu (SP), Feira de Santana (BA), Recife (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Rio de Janeiro (RJ). Até o dia 7 de junho os interessados podem se inscrever no link: http://www.firstgen-pepsico.com/brasil . O processo seletivo ocorrerá de forma totalmente online. Para mais informações, visitar o site www.pepsico.com

Já a Gerdau está com 80 vagas de estágio para diversas áreas. São vagas para estudantes de todos os cursos interessados em desenvolver competências associadas ao intraempreendedorismo, à inovação e à criatividade. Os estagiários poderão atuar nas áreas Comercial, Compras, TI, RH, Jurídico, Investimentos, Logística Portuária, Manutenção, Marketing, Mineração, Operações, Segurança do Trabalho e Empresarial, Suprimentos e Qualidade. As inscrições estão abertas até o dia 1º de junho pelo site www.estagiogerdau.com.br . As dúvidas podem ser tiradas no atendimento online do portal Universia , parceiro da Gerdau nesse processo seletivo.

Também há oportunidades para o Grupo Boticário, que abriu processo seletivo de seu programa de estágio 2021. Até o dia 28 deste mês, estudantes de todo o Brasil que queiram transformar o mundo por meio da beleza terão a chance de se inscrever na segunda edição do "Geração B". Ao todo, serão 22 vagas em Negócios, Marketing & Comunicação, Operações, e Pesquisa & Desenvolvimento. No site http://www.eufacobonito.com.br, o candidato pode acessar todas as informações sobre as etapas do processo e também pode se inscrever.

Já a SulAmérica busca universitários do Rio de Janeiro e de São Paulo com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Estão abertas vagas para estudantes de diferentes cursos, como Administração de Empresas, Contabilidade, Direito, Economia, Design, Engenharia de Produção, Estatística, Matemática, Ciências Atuariais, Comunicação Social, TI, entre outros.

O programa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de outros benefícios, como seguro saúde, vale-refeição, vale-transporte, Gympass e seguro de vida para acidentes pessoais. Para quem excede as expectativas, há, ainda, o programa "Estagiário Nota 10", que, além do reconhecimento, gera um aumento no valor da bolsa-auxílio. As inscrições vão até o dia 23 deste mês pelo site vagas.com.br/estagiosulamerica. Todo o processo seletivo será realizado de forma online e o trabalho, inicialmente, seguirá o modelo de home office. O programa tem duração de dois anos.



A B2W Digital lançou o Programa de Estágio 2021 para estudantes de todo o Brasil. O programa de estágio busca universitários de todos os cursos com previsão de formatura entre julho de 2022 e julho de 2023, para desenvolvê-los desde o início de sua formação profissional e transformá-los em futuros talentos da B2W. Os aprovados receberão bolsa-auxílio e benefícios compatíveis com o mercado, além de descontos em compras nos sites das marcas da B2W.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 deste mês pelo site http://carreiras.b2w.io/programa-entrada/estagio-corporativo. Os candidatos também poderão acompanhar o programa pela página da B2W Digital no Linkedin , Facebook e pelo perfil do Instagram.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso