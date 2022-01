São oferecidas ao todo 71 vagas distribuídas entre os cursos de Nível Técnico em: Administração, Contabilidade, Edificações, Eletrotécnica e Informática - Divulgação

Publicado 02/01/2022 10:05

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, prorrogou até o dia 17 deste mês o prazo das inscrições para o programa “Estagiando na Rede”.

Também foi ampliada a quantidade de vagas ofertadas e foram adicionados novos cursos elegíveis. O programa visa à contratação de estagiários para atuar em diversos setores da rede. A oportunidade é destinada para estudantes devidamente matriculados em formações técnicas e superiores selecionadas da própria instituição.

São oferecidas ao todo 71 vagas distribuídas entre os cursos de Nível Técnico em: Administração, Contabilidade, Edificações, Eletrotécnica e Informática. Foram adicionadas aos cursos elegíveis as formações em Publicidade e em Produção de Áudio e Vídeo. Para os alunos do Ensino Superior, estão aptos a participar os discentes de Pedagogia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Os selecionados para o Estágio Curricular Supervisionado de Nível Técnico receberão uma bolsa auxílio de R$ 500. A bolsa para estudantes de graduação será de R$ 1 mil. O processo seletivo se dará por meio de três fases: inscrição, análise de documentação e entrevista.

"É com prazer que oferecemos esta oportunidade aos nossos alunos. A experiência será essencial para que os estudantes consigam entrar no mercado de trabalho no futuro. Estamos ansiosos para receber os estagiários que farão parte da nossa equipe de funcionários", declarou o presidente da Faetec, João Carrilho.

As inscrições devem ser realizadas por meio do endereço eletrônico: www.faetec.rj.gov.br/divest. O prazo para envio de documentos solicitados também foi adiado até a mesma data. Todos os documentos serão analisados até o dia 24 de janeiro. Está prevista para o dia 27 de janeiro a divulgação da classificação, que será baseada no coeficiente de rendimento.