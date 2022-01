Vagas são voltadas para profissionais de nível superior júnior - Divulgação

Publicado 03/01/2022 15:18

Rio - A Petrobras encerra na próxima quarta-feira (05/01/2022) as inscrições para o concurso público que selecionará 757 profissionais para cargos de nível superior. A prova está prevista para dia 20 de fevereiro e será realizada nas capitais de todos os estados do Brasil, além do Distrito Federal. Com o concurso, a Petrobras pretende selecionar profissionais com perfil dinâmico, foco em tecnologia e inovação, e que queiram participar dos desafios que estão no horizonte da empresa para os próximos anos.