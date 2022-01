São vagas de emprego para nível fundamental, técnico, médio e superior - Reprodução

São vagas de emprego para nível fundamental, técnico, médio e superiorReprodução

Publicado 03/01/2022 17:39 | Atualizado 03/01/2022 18:27

Rio - O começo de ano é uma oportunidade para procurar emprego. Diversas empresas já oferecem, na primeira semana de 2022, vagas de trabalho para quem pretende voltar ao mercado de trabalho. Estão abertas mais de 1,6 mil oportunidades em Nível Fundamental, Médio, Técnico ou Superior.

A Secretaria de Trabalho e Renda, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), por exemplo, divulgou 649 oportunidades de emprego em várias regiões do Estado nesta semana. Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, os interessados devem acessar o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site ( www.rj.gov.br/secretaria/trabalho ).

Na Região Metropolitana, são oferecidas 390 oportunidades de trabalho, incluindo vagas destinadas para pessoas com deficiência, com remuneração de até quatro salários mínimos. Dentre elas, há 140 oportunidades para operador de telemarketing em Del Castilho, no Rio.

Na Região do Médio Paraíba, são oferecidas 77 oportunidades para funções como auxiliar de linha de produção, cuidador de idosos, técnico de desenvolvimento de sistemas, costureiro, entre outras.



Quem mora em Teresópolis ou Nova Friburgo, na Região Serrana, pode concorrer a uma das 126 vagas disponibilizadas. Entre elas 25 para repositor de mercadorias, além de vagas para técnico em segurança do trabalho, recreador, entre outras.

Há também outras vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Na Região Centro-Sul, são oferecidas 40 oportunidades para auxiliar de linha de produção. Para quem mora em Mangaratiba, na Região da Costa Verde, são oferecidas cinco oportunidades de trabalho para auxiliar de serviços de copa. Na Região das Baixadas Litorâneas, são 11 vagas, com exigência de Ensino Fundamental completo, também destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência.

O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Também há vagas em ação da Comunidade Católica Gerando Vidas, que está inicia o ano com 905 oportunidades de trabalho. As oportunidades são principalmente para o setor de serviços, como auxiliar de serviços gerais, vigilante, porteiro, recepcionista, auxiliar administrativo entre outras. As inscrições podem ser feitas no site do Portal Emprego em ( https://portalemprego.com.br/ ).

O Portal Luandre também abriu vagas nesta semana. São 60 oportunidades de emprego, com remuneração a partir de R$ 1 mil até R$ 5 mil. Entre as oportunidades há vagas de assistente de vendas, auxiliar de atendimento, auxiliar administrativo, auxiliar de operações, consultor de vendas consórcio, auxiliar de lavanderia, técnico macromedição e pitometria.





Há vagas também para fiscal de obras, analista comercial (segmento medicamentos), operador de carga e descarga, motorista entregador, supervisor de enfermagem e coordenador de captação de recursos e parcerias. Os interessados devem fazer o cadastro por meio do site ( https://candidato.luandre.com.br/ ).

Estágio



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 118 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site (



As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: comunicação social, engenharia, administração e ciência da computação. Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, medicina veterinária e sistemas de informação. Há chances para estágio no Ensino Médio, são 19 no total e também 4 vagas para PCDs. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 118 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site ( https://www.mudes.org.br/ ) .As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: comunicação social, engenharia, administração e ciência da computação. Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, medicina veterinária e sistemas de informação. Há chances para estágio no Ensino Médio, são 19 no total e também 4 vagas para PCDs.