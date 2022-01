Supermarket - Divulgação

Publicado 05/01/2022 17:46 | Atualizado 05/01/2022 17:48

Rio - A rede Supermarket mantém 23 vagas de emprego abertas para trabalho na filial de Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro. Com obras já quase finalizadas, a unidade ocupará a Avenida Walter Machado Thedin, 440, Mury.

As vagas são para auxiliar administrativo (CPD), auxiliar de departamento de pessoal, auxiliar de padaria, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de perecíveis (açougue, laticínios e salgados), confeiteiro, conferente, cozinheiro, deposista, encarregado de hortifruti, encarregado de padaria, encarregado de perecíveis (açougue, laticínios e salgados), encarregado de mercearia, encarregado de frente de loja, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, gerente, subgerente, locutor, operador de caixa, padeiro, repositor de mercearia, repositor de hortifrúti e tesoureiro.O nível de escolaridade exigido varia de acordo com o cargo, que pode ser desde Ensino Fundamental completo com experiência na área a que se candidatou, como Ensino Médio completo ou incompleto, sem experiência na área.Segundo o Supermarket, a remuneração e pacote de benefícios são compatíveis com o mercado. Os interessados devem enviar seu currículo para [email protected]