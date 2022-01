São 75 vagas destinadas a jovens moradores de comunidades da região metropolitana do Rio - Reprodução

Publicado 05/01/2022 19:28

Rio - A concessionária Águas do Rio está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 10, para o Programa Jovem Aprendiz. São 75 vagas destinadas a moradores de comunidades da Região Metropolitana do Rio. O programa terá duração de 18 meses e os selecionados serão capacitados em um curso de Aprendizagem em Administração.

Para participar, os candidatos precisam ter entre 18 e 21 anos e Ensino Médio completo, ou cursando o 3º ano. Além disso, não pode estar inscrito em nenhum curso de Nível Superior e nem ter feito curso de Aprendizagem em Administração em outras empresas. Também é necessário apresentar o Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino. Os candidatos selecionados receberão um salário mensal de R$ 871,74, além de assistência médica e odontológica, vale-transporte e vale-refeição.

As inscrições serão online, através do link https://forms.office.com/r/BQJ6kyD5Jm

Para Alexandre Bianchini, diretor-presidente da Águas do Rio, concessionária do grupo Aegea, investir nos jovens é apostar em um futuro melhor para toda a sociedade: “Melhorar o serviço de saneamento básico é, claro, nossa missão, mas ao longo do percurso temos preocupação também com questões sociais importantes que precisam ser vistas e apoiadas. Sem dúvida, a empregabilidade dos nossos jovens é uma delas.”