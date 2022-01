A jornada de trabalho dos servidores da CGU é de oito horas diárias, e a carga horária é de 40 horas semanais - Divulgação

Publicado 07/01/2022 10:47

A Controladoria-Geral da União (CGU) abriu concurso público para oportunidades no órgão. As inscrições já estão abertas para as 375 vagas e ficarão disponíveis até o dia 1º de fevereiro. A Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização e realização do processo, publicou o edital do certame no dia 23 de dezembro. Os salários vão até R$ 19.197,06.

Das 375 vagas, 300 são para o cargo de auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC) e 75 para o cargo de técnico Federal de Finanças e Controle (TFFC). Atualmente, existem, na CGU, 1.578 cargos de AFFC e 273 cargos de TFFC ocupados. O cargo de auditor não exigirá formação específica, apenas nível superior.

A jornada de trabalho dos servidores da CGU é de oito horas diárias, e a carga horária é de 40 horas semanais. Os valores iniciais do subsídio dos cargos da Carreira de Finanças e Controle são R$ 19.197,06 para auditor Federal de Finanças e Controle e R$ 7.283,31 para técnico Federal de Finanças e Controle.

De acordo com o edital, 5% das vagas serão reservadas às pessoas com deficiência (PCD). Aos candidatos negros serão 20% das vagas na forma da Lei nº 12.990/2014. O prazo de validade do edital é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.conhecimento.fgv.br. As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 20 de março de 2022.