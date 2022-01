São 75 vagas destinadas a jovens moradores de comunidades da região metropolitana do Rio - Reprodução

São 75 vagas destinadas a jovens moradores de comunidades da região metropolitana do RioReprodução

Publicado 07/01/2022 11:22

Rio - 35 jovens de 14 a 19 anos da comunidade da Mangueira foram beneficiados com o primeiro treinamento educacional voltado para o mercado de trabalho realizado pela consultoria internacional Bip, em parceria com o CAMP (Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro), instituição de apoio a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os alunos foram capacitados em habilidades digitais e administrativas.

“Ajustamos o treinamento à realidade dos jovens. Com 80% dos alunos sem acesso adequado à internet, todas as atividades foram adaptadas e possibilitamos entregas de projetos em papel, como tabelas e gráficos de Excel.. Nosso objetivo foi, antes de tudo, gerar aprendizagem e motivação. Essa flexibilidade teve um impacto muito positivo”, conta a Head de RH da Bip, Cássia Tavares.



Ao final do curso, dois participantes foram contratados como estagiários pela consultoria Bip, recebendo, cada um, um laptop e um celular com internet liberada, além da bolsa estágio. Os demais participantes foram encaminhados para empresas parceiras do CAMP Mangueira.



A experiência realizada pela Bip também será levada para São Paulo, em 2022 . “É um ano ainda muito incerto no Brasil e a Bip pretende continuar ampliando sua atuação social, ofertando oportunidades de trabalho e promovendo inclusão”, conclui