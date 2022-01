Oportunidades são destinadas a jovens com idade entre 19 e 25 anos, de áreas diversas - Crédito: Divulgação Sescoop/RJ

Publicado 07/01/2022 14:44 | Atualizado 07/01/2022 15:45

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ) oferece uma oportunidade para universitários que desejam aprimorar sua capacitação. O Programa Universitário Cooperativo tem nove cursos gratuitos, voltados para estudantes de nível superior de qualquer área de formação. As atividades são todas online e estão dividas em áreas de capacitação profissional que se aplicam a várias áreas de conhecimento.





As vagas são destinadas a estudantes de ensino superior com idade entre 19 e 25 anos, de áreas diversas. Os interessados poderão realizar os cursos avulsos, conforme interesse no tema, ou poderão fazer todos os nove cursos gratuitos no formato de trilha. Em ambos os casos será conferido certificado de conclusão. As atividades são oferecidas na modalidade EAD, disponível na plataforma



A carga horária de cada curso é 8 horas, exceto o curso de Gerenciamento de Projetos (16 horas). Os nove cursos somam carga horária total de 80 horas. Ao final da trilha, os inscritos recebem um e-book com todo o conteúdo das aulas, permitindo que a experiência de aprendizagem possa acontecer também offline. A iniciativa tem como objetivo capacitar estudantes universitários para trabalhar no cooperativismo e prepará-los para os desafios do mercado de trabalho. Sendo assim, é possível escolher entre os temas: Cooperativismo, Gerenciamento de Projetos, Inovação e Criatividade, Governança Cooperativa, Inteligência Socioemocional, Comunicação e Pensamento Crítico, Liderança, Práticas de Negociação e Design de Carreira.As vagas são destinadas a estudantes de ensino superior com idade entre 19 e 25 anos, de áreas diversas. Os interessados poderão realizar os cursos avulsos, conforme interesse no tema, ou poderão fazer todos os nove cursos gratuitos no formato de trilha. Em ambos os casos será conferido certificado de conclusão. As atividades são oferecidas na modalidade EAD, disponível na plataforma CapacitaCoop A carga horária de cada curso é 8 horas, exceto o curso de Gerenciamento de Projetos (16 horas). Os nove cursos somam carga horária total de 80 horas. Ao final da trilha, os inscritos recebem um e-book com todo o conteúdo das aulas, permitindo que a experiência de aprendizagem possa acontecer também offline.