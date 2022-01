Estudantes vão contar com centros para desenvolvimento de um ambiente de smart city, hubs de inovação e para formação de startups - Divulgação

O governo do Estado do Rio de Janeiro vai apresentar, no Rio Innovation Week, o maior projeto na área de inovação científica e tecnológica voltada para a formação técnica profissionalizante. Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), os Centros Integrados de Pesquisa, Tecnologia e Inovação serão destaque no evento, que será realizado entre os dias 13 e 16 deste nês, no Jockey Club Brasileiro.



"O projeto é moderno, arrojado e revolucionário. Os Centros Integrados de Pesquisa, Tecnologia e Inovação foram concebidos como instituições capazes de criar novos horizontes para a população e reduzir substancialmente os custos de operação e manutenção por parte do poder público", afirma o governador Cláudio Castro.



De acordo com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, responsável pelo projeto, os prédios foram planejados como smart-building (prédios inteligentes), com o objetivo de promover a capacidade criadora da sociedade, abrir novos horizontes para a população do estado e diminuir custos.



"Os Centros foram planejados de acordo com as realidades locais para que o papel inovador seja adequado às demandas da sociedade. Vamos buscar parcerias com as empresas para que elas possibilitem o desenvolvimento das vocações regionais nos locais e regiões vizinhas onde eles serão instalados”, explicou o secretário.



Atividades



Os Centros Integrados de Pesquisa, Tecnologia e Inovação estarão localizados nas oito regiões do estado: Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Duque de Caxias, Resende e São João de Meriti). Possibilitarão a execução de inúmeras atividades relacionadas à ciência, tecnologia, inovação e formação profissional e técnica, em regime de cooperação interinstitucional, entre setores público e privado.



Os estudantes vão contar com centros de monitoramento, que servirão à coletividade como vetores de desenvolvimento de um ambiente de smart city; Hubs de inovação, que irão reunir startups, que sejam núcleos ativos de difusão de empreendimentos; programas de formação de startups, que reúnam e apoiem empreendedores; instalação de alas de interatividade científica, exposições, conferências e workshops abertas ao público.

Também terão cursos EAD e técnicos profissionalizantes, adequados às demandas locais e integrados às atividades dos Centros; programas de difusão da ciência para o corpo docente e discente local e um espaço de laboratório para pesquisas e inovação, em convênio com agentes públicos e privados, que possam incrementar a produtividade regional, atendendo à demanda local.



"Os frutos do projeto serão percebidos pelos efeitos imediatos no desenvolvimento econômico e social das comunidades que o receberão. A SECTI fomenta a formação profissionalizante junto à sociedade levando uma mentalidade inovadora que fará diferença na vida de milhares de cidadãos fluminenses", acrescenta o governador.