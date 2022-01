Ministério também vai selecionar 1.830 nomes para cadastro reserva - Reprodução

Ministério também vai selecionar 1.830 nomes para cadastro reserva Reprodução

Publicado 10/01/2022 17:37 | Atualizado 10/01/2022 17:39

O Ministério da Economia (ME) divulgou, nesta segunda-feira, 10, a abertura de 300 vagas temporárias para cargos de nível médio e superior. O Edital de abertura do processo prevê ainda a chamada de mais 1.830 pessoas para cadastro reserva.

De acordo com a pasta, os candidatos poderão se inscrever, pelo site , até a próxima sexta-feira, 14, e as provas Objetivas serão realizadas em Brasília/DF, com data prevista para 03 de abril.