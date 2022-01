Fundação Cecierj - Divulgação

Fundação CecierjDivulgação

Publicado 12/01/2022 17:36 | Atualizado 12/01/2022 17:36

A Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para 176 vagas de tutores presenciais e a distância que vão atuar no novo Pré Vestibular Cecierj, em 2022. O processo seletivo servirá também para formação de cadastro de reserva.

O período de inscrição vai até o dia 3 de fevereiro de 2022 e será feita exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento do formulário na página ( http://pvs.cecierj.edu.br/selecao/login ) e pagamento de uma taxa no valor de R$ 40.

Vagas são destinadas a candidatos com com nível superior, tendo diploma emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou que esteja cursando a graduação, com matrícula ativa, em instituição de ensino superior pública ou privada reconhecida pelo Ministério da Educação, em conformidade com as bolsas discriminadas em edital.



A seleção será realizada em duas etapas sendo a primeira composta por provas de Língua Portuguesa e de Conteúdo Específico, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2022, presencialmente. Já a segunda consistirá na prova Didática, que ocorrerá no período de 21 de fevereiro a 16 de março de 2022, de forma virtual.



O tutor presencial destina-se ao desenvolvimento de ações pedagógicas nos polos e o candidato só poderá se inscrever para um único polo e em uma única disciplina de acordo com o edital.

Já os tutores de Inglês e Espanhol atuarão exclusivamente como tutores a distância e o candidato somente poderá se inscrever para uma dessas disciplinas.