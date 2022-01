Favela Mundo abre inscrições para as oficinas artísticas gratuitas deste ano - Divulgação /Projeto Favela Mundo

Publicado 14/01/2022 17:28

O Projeto Favela Mundo abre inscrições a partir desta segunda-feira, 17, para as oficinas artísticas gratuitas de 2022. A iniciativa é destinada a crianças e jovens, de 2 a 18 anos, moradores da Cidade de Deus, Caju e de Acari.

Serão oferecidas 950 vagas nos cursos de teatro, hip-hop, musicalização infantil, violão, jazz e danças brasileiras. O objetivo é estimular que os participantes se tornem multiplicadores e atuem mais ativamente nas comunidades onde moram.

As inscrições devem ser feitas às segundas, quartas e quintas-feiras, das 10h às 16h, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: 2236-4129. O único pré-requisito exigido é que as crianças e os jovens estejam estudando. As atividades vão começar em 14 de fevereiro e vão durar 12 meses.

"Ficamos muito felizes em estarmos simultaneamente em três grandes comunidades da cidade em 2022. Esperamos estimular as crianças e jovens a voltarem a estudar, uma vez que a pandemia fez com que os números da evasão escolar aumentassem muito", afirma Marcello Andriotti, fundador da ONG Favela Mundo.

Marcello também ressaltou que as aulas seguirão todas as recomendações de prevenção à Covid-19, especialmente o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento entre os alunos e a distribuição de álcool em gel.

Em Acari, as aulas serão realizadas na Escola Municipal Daniel Piza, localizada na Avenida Prefeito Sá Lessa, 229. No Caju, as oficinas vão acontecer na Associação A Arte Salva Vidas, na Rua General Sampaio, 74 fundos. Já na Cidade de Deus, o projeto será no EDI Senhora Perciliana de Alvarenga, na Rua Moisés, sem número.