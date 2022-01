Casa & Video anuncia vagas de emprego no estado do Rio - Divulgação

Publicado 17/01/2022 16:40

Rio - A Casa&Video abriu nesta segunda-feira, 17, algumas vagas de emprego para atuação no Rio de Janeiro. As oportunidades são para atuar como subgerente checkout, promotor de vendas, operador de loja e operador fiscal nas lojas do Cachambi, Itaipava, Unamar, Vila Valqueire.

Já as vagas de gerente de loja, subgerente e promotor de vendas são para atuar no Jardim Alvorada - Nova Iguaçu.