TIM abre vagas para pessoas trans e contratadas terão graduação gratuita - Divulgação

Publicado 17/01/2022 19:02

Rio - Abriu nesta segunda-feira, 17, as inscrições do Transforma TIM, programa criado pela operadora para gerar qualificação e inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho. Estão disponíveis vagas em lojas e no call center da empresa de telefonia, em um processo seletivo conduzido pela consultoria Transcendemos. O projeto conta ainda com a parceria da Ampli que vai oferecer bolsas de 100% na graduação para as pessoas contratadas.

Para participar do processo seletivo, basta ter completado o Ensino Médio. Há vagas em lojas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Já as posições para o call center são para trabalho remoto. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro pelo site https://transformatim.com.br/

As pessoas que não forem contratadas serão indicadas para oportunidades no parceiro comercial de televendas e também farão parte do banco de talentos LGBTI+ da TIM.



De acordo com a assessoria da empresa, a iniciativa está conectada ao Dia Nacional da Visibilidade Trans (29/01) e é voltada a uma comunidade que enfrenta grandes desafios para sobreviver.

"Diversidade é uma riqueza e não um problema. Devemos olhar para talentos trans como força, como potência. São profissionais que vão trazer novas visões de mundo e diferentes experiências de vida aos times da TIM", afirma Gabriela Augusto, diretora fundadora da Transcendemos.