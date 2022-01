Mais de 3,2 mil vagas de emprego estão abertas no Rio - Reprodução

Publicado 18/01/2022 08:59 | Atualizado 18/01/2022 09:46

O DIA reuniu 4.019 vagas disponíveis em todo o estado nesta semana. No site vagas.com, por exemplo, 1.123 postos de trabalho estão aguardando um candidato. Para consultar as oportunidades e se inscrever basta acessar o site Rio - Ainda que 64 mil novos empregos tenham sido gerados no município do Rio, entre janeiro e outubro do ano passado , sabe-se que muitos cariocas ainda estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Por isso,reuniu 4.019 vagas disponíveis em todo o estado nesta semana. No site vagas.com, por exemplo, 1.123 postos de trabalho estão aguardando um candidato. Para consultar as oportunidades e se inscrever basta acessar o site https://www.vagas.com.br/vagas-de-RJ . Veja mais oportunidades e informações:

Setrab



A captação de empregos realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 812 novas oportunidades de trabalho para várias regiões do Estado do Rio. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Luandre



Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 90 vagas para os cargos de técnico de laboratório, auxiliar de operações, promotor de vendas, auxiliar de faturamento mecânico de Bicicleta, supervisor de enfermagem e outros, com remuneração de até R$ 3,5 mil. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.



Casa e vídeo

A Casa&Video também está com algumas vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para atuar como subgerente checkout, promotor de vendas, operador de loja e operador fiscal nas lojas do Cachambi, Itaipava, Unamar, Vila Valqueire.



Já as vagas de gerente de loja, subgerente e promotor de vendas são para atuar no Jardim Alvorada - Nova Iguaçu. Os interessados devem acessar o site das vagas ( https://casaevideo.gupy.io/ ) e se inscrever nas oportunidades com local de trabalho no "Rio de Janeiro".

Vagas de estágio



CIEE







Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email

O CIEE-Rio está com 1.994 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/ Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email [email protected]

Entre as diversas áreas contempladas estão administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências econômicas, comunicação social, comércio exterior, ciências contábeis, design, direito, educação, engenharias e outras.