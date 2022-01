Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). - Tomaz Silva/Agência Brasil

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 18/01/2022 11:00

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), publicou nesta segunda-feira, 17, o edital para o processo seletivo dos profissionais que auxiliarão no projeto M.A.E - Mulheres Apoiando a Educação, ligado ao Projeto Escola Criativa e de Oportunidades – ECO.

A previsão é contratar cerca de 1,5 mil assistentes sociais, que serão peças essenciais para o desenvolvimento do programa. Eles ajudarão os estudantes e suas famílias especialmente nos aspectos socioeconômicos, cuidando do bem-estar dos alunos da rede estadual.