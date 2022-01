Aluna em atividade do IOS - Rodrigo Rodrigues/Divulgação

Publicado 18/01/2022 12:55

Rio - O Instituto da Oportunidade Social (IOS) abriu inscrições para cursos de formação profissional gratuitos destinados a jovens de 15 a 24 anos e pessoas com deficiência, a partir de 16 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública. No total, serão oferecidas 180 vagas para os cursos de Gestão Empresarial, Suporte em TI e Fluência Digital distribuídas em duas unidades do Rio de Janeiro.

As aulas acontecerão ao longo do primeiro semestre de 2022, em formato presencial. As inscrições vão até 14 de fevereiro no site do IOS ( https://ios.org.br/inscricao/) . Além do Rio, o IOS tem mais 1.105 vagas nas unidades de São Paulo, Joinville e Belo Horizonte. Os cursos não exigem conhecimentos prévios e incluem conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão, Português e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills).

Outro diferencial na grade curricular são os conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio e até mesmo desenvolver o briefing de um produto.





Cursos:



- Gestão Empresarial - forma profissionais para atuar em áreas administrativas.



- Fluência Digital - forma profissionais aptos a desenvolver tarefas que utilizem a informática como principal ferramenta, assim como terão conhecimento das metodologias ágeis e suas aplicações.



- Suporte em TI - forma profissionais para atuarem na montagem de computadores, de acordo com o perfil desejado pelo cliente e na busca de soluções de software e hardware para possíveis problemas.



Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca durante três anos após a formação, vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização. O IOS já formou mais de 40 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Cliente.



Serviço:

Vagas para cursos de formação profissional gratuitos do IOS para jovens e pessoas com deficiência no Rio de Janeiro (Capital)



Inscrições: até 14 de fevereiro



Central de Atendimento - WhatsApp: (11) 97343 9010



Documentos para Inscrição (originais)



RG e CPF do aluno;

CPF dos pais ou responsáveis;

Comprovante de Escolaridade;

Comprovante de Residência (conta de água, luz e telefone -- levar as três);

Comprovante de Renda de todos os moradores da residência;

Pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado.





Unidades do IOS:



- Rio de Janeiro (RJ):



UNISUAM | Avenida Paris, 72 - Bonsucesso | 21 99512-3276

Universidade Castelo Branco | Av. de Santa Cruz, 1631 - Realengo | 21 99969-6642