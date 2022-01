A Fundação Cecierj oferta mais de cinco mil vagas para especialização de professores - Divulgação

Publicado 18/01/2022 19:55 | Atualizado 18/01/2022 19:57

Rio - O ano de 2022 começa com oportunidade de qualificação para professores do Ensino Fundamental II e Médio e profissionais da Educação Básica. Estão abertas, até o dia 6 de fevereiro, as inscrições para o Programa de Formação Continuada de Professores oferecido pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para o primeiro período letivo de 2022 são mais de cinco mil vagas distribuídas pelas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional."Independente da profissão, os estudos nunca devem parar e com os profissionais de educação não é diferente. Essa é uma grande oportunidade que a Cecierj oferece para os nossos professores e que, com certeza, todo aprendizado desse programa vai refletir na qualidade das aulas passadas em sala de aula", afirma o secretário da SECTI , Dr. Serginho.Os cursos são gratuitos e realizados na modalidade a distância. Terão início em 15 de fevereiro estendendo-se até 9 de maio. A iniciativa se destina a complementar a formação dos professores com base na discussão de diferentes temáticas pertinentes à Educação Básica. Cada candidato poderá se inscrever em até duas disciplinas. A oportunidade é destinada a professores do Ensino Fundamental II e Médio, outros profissionais da Educação Básica e licenciandos, de acordo com o número de vagas discriminado no edital."Começamos o ano com essa oportunidade para os professores e demais profissionais da educação, que são sempre um público interessado e engajado nas iniciativas de qualificação e aprimoramento oferecidas pela Diretoria de Extensão da Fundação Cecierj. Esse é um dos nossos principais projetos no âmbito da formação continuada e tem o objetivo de alinhar, através dos cursos gratuitos e a distância, as práticas pedagógicas que poderão ser colocadas em prática no trabalho do docente", destacou o presidente da Fundação Cecierj, Rogerio Pires.A inscrição, que é gratuita, deve ser realizada exclusivamente no site https://www.cecierj.edu.br/extensao. Todas as informações referentes a esse processo seletivo estão disponíveis nessa página. Em caso de dúvidas, o candidato deverá escrever para o e-mail [email protected]