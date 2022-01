Anhanguera Niterói oferece cursos gratuitos durante o período de férias | Empregos & Negócios | O Dia

No total, a Faculdade Anhanguera oferecerá vagas gratuitas em 13 cursos - Divulgaçã

No total, a Faculdade Anhanguera oferecerá vagas gratuitas em 13 cursos Divulgaçã

Publicado 21/01/2022 17:54

Niterói - Estudar é preciso. Até mesmo no período de férias. Essa é a proposta da Faculdade Anhanguera. Com o compromisso de auxiliar no aprimoramento profissional da população, a entidade anunciou a abertura da temporada de cursos gratuitos no período férias. No total, serão oferecidas 13 opções, que acontecerão entre os dias 24 de janeiro e 10 de fevereiro.

As capacitações são 100% presenciais, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19. Além disso, todos os cursos têm emissão de certificado. Os interessados devem ser inscrever pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4P_APFwmDl3PXjw5ftVY4TEzYFe_XU0WloIBr3WJZrQCp1Q/viewform.

"Com essa ação temos a oportunidade de contribuir com a população de forma eficiente, por meio da oferta de capacitação de qualidade em áreas relevantes que possibilitam transformação profissional e o desenvolvimento de novas habilidades", explicou o coordenador de cursos da Anhanguera, Wilton Araujo dos Santos.



Confira a relação dos cursos abaixo:

- Programação e Criação de Jogos: Aprendendo a lógica de programação

- Psicologia: Inteligência Emocional no cotidiano

- O farmacêutico do futuro: tendências de mercado

- Indústria 4.0 - O futuro chegou

- Medicina Veterinária: Identificação de bactérias em lesões de pele no cão e no gato.

- Odontologia é muito mais do que dentes!

- Computação Aplicada ao Mercado Financeiro

- De férias com a Biomedicina

- Defesa do Consumidor

- Técnicas Avançadas em Primeiros Socorros

- Ensino a Distância

- Potencializando o Tratamento Estético Através da Nutrição

- Fashion Marketing: construa uma marca forte!



Serviço:

Cursos de férias gratuitos

Data:de24 de janeiro e 10 de fevereiro

Local: Faculdade Anhanguera – Avenida Visconde do Rio Branco, 123 – Centro, Niterói/RJ.