Pré-vestibular social abre vagas que prepara travestis e transexuais em vulnerabilidade para o Enem - Divulgação / Casa Nem

Publicado 21/01/2022 18:30

Rio - A CasaNem, projeto de acolhimento de pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade, dá início a mais uma edição do "PreparaNem". O projeto que começou como um pré-vestibular voltado para pessoas trans, hoje se torna um preparatório para o Enem para toda comunidade LGBTQIA+ que participa das ações da comunidade. Ao total são 30 vagas para o pré-vestibular.

Para participar é necessário enviar um e-mail para o ( [email protected] ) ou uma mensagem para o Whatsapp da CasaNem (21) 9888-00322.

As inscrições também podem ser feitas diretamente no centro de acolhimento.

Os professores do projeto serão voluntários e a grade será composta por antigos professores e alunos trans do primeiro PreparaNem, que agora depois de formados, voltam para contribuir com o projeto. Entre eles estão a Letícia Suhet, formada em Ciências Sociais pela Puc, a Tifany Branco, formada em Publicitária pela Facha e a Ana Luiza, professora e aluna de química e física e agora cursando medicina pela UFRJ.



O advogado Nélio Georgini, Membro Permanente da Comissão de Direitos Humanos do IAB, foi convidado para ministrar aulas da História dos Direitos Humanos.



De acordo com o INEP, em 2014, apenas 102 travestis, transgêneros e transexuais se inscreveram no Enem utilizando seu nome social. No mesmo ano, o TransRevolução contabilizou o assassinato de 120 pessoas dessa classe.

"Podemos dizer que, praticamente, uma geração de Enem morre por ano. A proposta do PreparaNem é mudar essa realidade e promover cidadania e respeito LGBTIAQ+", diz Indianara Alves Siqueira, presidenta do TransRevolução e idealizadora do projeto.