Publicado 25/08/2022 13:01 | Atualizado 25/08/2022 15:42





Após a desistência de 6.550 recenseadores, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25, uma nova seleção simplificada para 6.765 vagas, de recenseador, para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS). Para este concurso, o instituto não cobrará taxa de inscrição e as inscrições podem ser feitas no site do IBGE. A prova ainda não tem data marcada e os candidatos serão classificados e selecionados por análise de título. O órgão alega que as rescisões totalizam 4,7% do total de vagas e "estavam dentro do previsto". O Censo está previsto para começar oficialmente dentro de menos de um mês.Segundo o edital, para a função de recenseador o número de vagas é de 6.514 vagas e é necessário ter ensino fundamental completo. A remuneração para a categoria será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.O IBGE recomenda, no mínimo, 25 horas de trabalho semanais, além da participação em treinamentos. O contrato tem duração de três meses, podendo ser prorrogado. As outras 251 vagas, para Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), exigem ensino médico completo e a remuneração oferecida é de R$ 2.100,00, para função de ACM, e R$ 1.700,00 para ACS.O contrato prevê 40 horas semanais, das quais 8 horas diárias, e pagamento de vale transporte e refeição. A previsão de duração do contrato de ambas as funções é de até 5 meses, podendo haver prorrogação.Como se inscrever.

Inscrições

Para realizar a inscrição, o candidato deverá comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, previstos no edital, e entregar o formulário de inscrição da versão completa deste edital, preenchido e assinado. O formulário de inscrição pode ser preenchido no link oficial da seleção . O edital completo está disponível no site do IBGE

As vagas para as funções de ACM e ACS terão inscrição única. Serão oferecidas as vagas de ACM aos candidatos que obtiverem melhor classificação no processo seletivo simplificado. Aos demais candidatos classificados, serão oferecidas as vagas de ACS, obedecida a ordem de classificação.

A seleção ocorrerá por meio de análise de títulos dos candidatos. O resultado final será divulgado no site do IBGE.