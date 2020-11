Tainá de Paula Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 13:47 | Atualizado 16/11/2020 14:34

Rio - Apenas dez vereadoras eleitas nas eleições deste domingo são mulheres em um total de 51 parlamentares . O número corresponde a apenas 20% das cadeiras. Entre as eleitas, a maioria (6) se declarou branca. Apesar de baixo, o número de representação feminina é maior do que a composição de 2016. Naquela eleição foram apenas sete mulheres eleitas. Duas delas negras: Marielle Franco (Psol), assassinada em 2018, e Tânia Bastos (Republicanos).

Rosa Fernandes (PSC) foi a candidata que recebeu mais votos entre as mulheres eleitas. Foram 26 mil votos. Tainá de Paula (PT) vem em segundo lugar. Estreante na Casa, ela recebeu quase 25 mil votos. Monica Benício (PSOL), viúva de Marielle Franco, foi a terceira com 22 mil.



As únicas eleitas que não se declararam brancas são Tainá de Paula (PT), Tânia Bastos (Republicanos), Laura Carneiro (DEM) e Thaís Ferreira (Psol).



Confira mulheres eleitas para Câmara Municipal do Rio em 2020:

Rosa Fernandes (PSC) - 26.409

Tainá de Paula (PT) - 24.881

Monica Benício (Psol) - 22.919

Teresa Bergher (Cidadania) 21.131

Vera Lins (PP) - 19.242

Tânia Bastos (Republicanos) - 19.027

Verônica Costa (DEM) - 17.939

Luciana Novaes (PT) - 15.311

Laura Carneiro (DEM) - 14.646

Thais Ferreira (Psol) - 14.284