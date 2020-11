Votação no CIEP Ayrton Senna da Silva, na Rocinha Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Rio - As urnas eleitorais foram abertas pontualmente às 7h desde domingo para a votação do segundo turno das eleições deste ano em cinco municípios do estado. Além da capital fluminense, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, São Gonçalo e São João de Meriti também escolhem o futuro prefeito hoje.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), são 6,4 milhões de eleitores, que vão comparecer a 2 mil locais de votação e 15,9 mil seções. Outras 1,9 mil estarão à disposição caso seja necessário fazer alguma substituição. Mais de 63,6 mil mesários foram convocados.

A maior parte dos eleitores está na capital, 4,8 milhões, onde disputam o segundo turno o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos). Na cidade, há 1,4 mil locais de votação e estarão à disposição 12,9 mil urnas eletrônicas, sendo cerca de 1,5 mil de contingência.

Em São Gonçalo, segundo maior colégio eleitoral do estado, há 663,8 mil eleitores. Por lá, disputam o segundo turno Dimas Gadelha (PT) e Capitão Nelson (Avante). São 154 locais de votação e 1,9 mil urnas disponíveis.

Movimentação tranquila na passarela da Rocinha, próximo ao CIEP Ayrton Senna da Silva Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

São João de Meriti, único município da Baixada Fluminense com segundo turno, tem 376,9 mil eleitores que votam em 119 locais, com 1,1 mil urnas eletrônicas disponíveis. Por lá, Dr. João (DEM) e Leo Vieira (PSC) se enfrentam.



Em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, votam 360,6 mil eleitores em 200 seções. Ao todo, cerca de mil urnas estarão à disposição. Disputam o segundo turno no município Wladimir Garotinho (PSD) e Caio Vianna (PDT).

Em Petrópolis, na Região Serrana, onde disputam a eleição Rubens Bomtempo (PSB) e Bernardo Rossi (PL), votam neste domingo 240,1 mil eleitores em 126 locais. Estarão disponíveis 707 urnas eletrônicas.



O segundo turno, de acordo com a legislação, ocorre apenas nas cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos alcança a maioria absoluta dos votos, ou seja, metade mais um dos votos válidos.



Segurança

As aeronaves remotamente pilotadas, ou drones, usadas no primeiro turno, voltam a ser empregadas para auxiliar o patrulhamento nas vias públicas e locais de votação na Região Metropolitana. Os drones vão transmitir imagens em tempo real para os centros de operações instalados no Quartel General, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Grupamento Aeromóvel (GAM) e para aparelhos celulares de comandantes de unidades estratégicas. A Polícia Militar colocou mais de 2 mil agentes nos pontos de votação no estado , em vias urbanas e rodovias. Os PMs atuará também na escolta das urnas eletrônicas e na segurança dos polos eleitorais, onde são guardadas as urnas para a contabilização dos votos.As aeronaves remotamente pilotadas, ou drones, usadas no primeiro turno, voltam a ser empregadas para auxiliar o patrulhamento nas vias públicas e locais de votação na Região Metropolitana. Os drones vão transmitir imagens em tempo real para os centros de operações instalados no, no, noe para aparelhos celulares de comandantes de unidades estratégicas.

O CICC, formado por equipes de 11 órgãos estaduais, municipais e federais, é responsável por monitorar a operação. Trabalham de forma conjunta as polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária, o Corpo de Bombeiros, a Marinha, o Exército, a Guarda Municipal, o TRE e o Ministério Público.

Orientações do TRE

Por causa da pandemia do novo coronavírus , para garantir maior segurança a todos os envolvidos na eleição, o uso da máscara será obrigatório nos locais de votação. O eleitor será orientado a manter uma distância mínima de um metro de outras pessoas e evitar qualquer contato físico. Além disso, não será permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara. Não será utilizada a identificação biométrica.

São proibidos a aglomeração de pessoas e veículos com material de propaganda, o uso de alto-falantes, a realização de comícios, carreatas, transporte de eleitores e boca de urna, e qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos em publicações, como panfletos e cartazes. Só é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor por meio de adesivos, bandeiras, broches e dísticos.

Para votar, o eleitor deve estar com um documento oficial com foto original e dentro da validade, como carteira de identidade ou identidade funcional reconhecida por lei, certificado de reservista ou carteira de trabalho. A carteira nacional de habilitação também é aceita, inclusive se já estiver fora da validade.



É possível também usar o aplicativo e-Título. Caso o eleitor já tenha feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral, a apresentação da versão online, com a foto do eleitor, torna desnecessário qualquer outro documento. Se ainda não tiver feito a biometria ou a foto não conste no aplicativo, mesmo que tenha a versão online, ele deverá levar um documento oficial com foto.



